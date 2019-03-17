ФОТО: "Утопаем в воде по дороге, хоть лодку доставай!"

Жители поселка в Карелии жалуются на плохую уборку дорог от снега.

В поселке Хелюля и Сортавале дороги превратились в реки. В паблике "Подслушано в Сортавала" жители возмущаются плачевным состоянием местных трасс.

"Где снегоуборочная техника в городе Сортавала и поселке Хелюля???!!! Людям не пройти! Утопаем в воде по дороге, хоть лодку доставай!!!" - пишут в паблике, комментируя фото с дорогами.