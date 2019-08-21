ФОТО: В аварии на трассе Карелии пострадали трое детей из Мурманской области

В столкновении автомобилей, произошедшем в Пудожском районе, пострадали двое взрослых и трое детей.

21 августа в Пудожском районе на 445 км автодороги А-119 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, около 15:30 водитель автомобиля Нива, выполняя поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю Subaru, двигавшемуся в прямом направлении. В итоге произошло столкновение.

В результате происшествия пострадали 5 человек - трое детей 5, 8 и 16 лет (пассажиры Subaru, жители Мурманской области) и двое взрослых участников движения.

Сведения о пострадавших уточняются, обстоятельства ДТП выясняются. На месте столкновения временно было заблокировано движение для автотранспорта, после ликвидации последствий аварии движение полностью восстановлено.