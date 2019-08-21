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Новости. Происшествия
17:47, 21 Августа 2019
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

ФОТО: В аварии на трассе Карелии пострадали трое детей из Мурманской области

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В столкновении автомобилей, произошедшем в Пудожском районе, пострадали двое взрослых и трое детей.

21 августа в Пудожском районе на 445 км автодороги А-119 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, около 15:30 водитель автомобиля Нива, выполняя поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю Subaru, двигавшемуся в прямом направлении. В итоге произошло столкновение.

В результате происшествия пострадали 5 человек - трое детей 5, 8 и 16 лет (пассажиры Subaru, жители Мурманской области) и двое взрослых участников движения.

Сведения о пострадавших уточняются, обстоятельства ДТП выясняются. На месте столкновения временно было заблокировано движение для автотранспорта, после ликвидации последствий аварии движение полностью восстановлено.

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Комментарии

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Александр Морозов
2019-08-21 23:11:58
Какой же из пунктов ПДД нарушил водитель ВАЗ?
11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.
11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:
транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;
транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
следующее за ним транспортное средство начало обгон;
по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.
Александр Морозов
2019-08-21 22:49:23
Эти Мурманские олени летают так, что не успевают увидеть, что человек поворачивает налево. Кому он должен был уступить? Он включил поворот и поворачивал, когда его протаранил Субару ! Они ехали в одном направлении, а не навстречу.
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