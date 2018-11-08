ФОТО: В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП под Петрозаводском, где пострадал ребенок

В Прионежском районе при столкновении большегруза и внедорожника пострадал 50-летний мужчина и 5-летняя девочка, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, в 7.30 утра в деревне Вилга Прионежского района на автодороге Кола (418 км) произошло столкновение кроссовера и большегруза.



фото ГИБДД Карелии

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Great Wall, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Volvo, совершив с ним столкновение. В результате происшествия получил травмы водитель и его 5-летняя пассажирка (девочка находилась в удерживающем устройстве).

Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь. Ребенку назначено амбулаторное лечение, водитель находится на стационаре.

По факту ДТП обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что для ликвидации ДТП привлекались сотрудники МЧС.