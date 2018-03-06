ФОТО: В Карелии столкнулись два автомобиля, пострадала женщина

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Два часа назад в Сегеже произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадала женщина.
Информация об этом появилась в паблике сегежских пожарных.
"06.03.2018 в 10 час. 47 мин. пожарно-спасательные подразделения 12 пожарно-спасательной части г. Сегежи привлекались для ликвидации последствий ДТП (столкновение 2-х легковых автомобилей) по адресу: 1 км. Надвоицкого шоссе (район АЗС). В результате ДТП женщина доставлена в Сегежскую ЦРБ", - отмечается в сообщении.
Размещены также фото, сделанные на месте происшествия.
Обстоятельства случившегося пока неизвестны.
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