ФОТО: В Карелии столкнулись два автомобиля, пострадала женщина

Два часа назад в Сегеже произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадала женщина.

Информация об этом появилась в паблике сегежских пожарных.

"06.03.2018 в 10 час. 47 мин. пожарно-спасательные подразделения 12 пожарно-спасательной части г. Сегежи привлекались для ликвидации последствий ДТП (столкновение 2-х легковых автомобилей) по адресу: 1 км. Надвоицкого шоссе (район АЗС). В результате ДТП женщина доставлена в Сегежскую ЦРБ", - отмечается в сообщении.

Размещены также фото, сделанные на месте происшествия.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны.