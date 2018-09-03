09:43, 03 Сентября 2018
ФОТО и ВИДЕО: В Лососинку выпустили 250 особей форели для соревнований рыбаков
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В Петрозаводске прошел рыбный праздник "Калакунда".
Праздник "Калакунда" проводится в столице Карелии с 2000 года. В 2017 году туристский портал EventsInRussia.com (Национальный календарь событий) включил праздник в топ-200 событий России.
Форелевые хозяйства накануне соревнований выпустили в Лососинку 250 форелей.
В этом году году к соревнованиям рыбаков-любителей добавились состязания спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Нижнего Новгорода.
Смотрим, как это было в видео- и фоторепортаже "Столицы на Онего".
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