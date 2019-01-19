ФОТО: В мэрии рассказали, как убирают Петрозаводск

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Компания-подрядчик продолжает убирать последствия снегопада в Петрозаводске, сообщает администрация.
"На улицах карельской столицы работают более 30 единиц техники", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники компании "ТехРент" круглосуточно убирают дороги Петрозаводска от снега. Остановки и пешеходные переходы убирают бригады "ручников".
Продолжается вывоз снега с городских магистралей. Сегодня эта работа ведется на улице Пушкинской и на участке Лесного проспекта, соединяющем районы Кукковка и Древлянка.
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