ФОТО: В мэрии рассказали, как убирают Петрозаводск

Компания-подрядчик продолжает убирать последствия снегопада в Петрозаводске, сообщает администрация.

"На улицах карельской столицы работают более 30 единиц техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники компании "ТехРент" круглосуточно убирают дороги Петрозаводска от снега. Остановки и пешеходные переходы убирают бригады "ручников".

Продолжается вывоз снега с городских магистралей. Сегодня эта работа ведется на улице Пушкинской и на участке Лесного проспекта, соединяющем районы Кукковка и Древлянка.