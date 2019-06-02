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Новости. Общество
13:04, 02 Июня 2019
фото: Минздрав Карелии

ФОТО: В Петрозаводске начал работу Центр ранней помощи детям-инвалидам

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Центр открылся на базе Специализированного дома ребенка для 155 маленьких петрозаводчан, позже здесь будут принимать и детей из районов.

В зоне внимания специалистов нового центра – дети в возрасте до 3-х лет с риском возникновения ограничений жизнедеятельности, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Сотрудники центра будут оказывать помощь – комплекс медицинских, психологических, социальных услуг - не только детям, но всей семье, воспитывающей ребенка с проблемами в здоровье, сообщает Минздрав Карелии.

Центр ранней помощи детям в Специализированном доме ребенка рассчитан на 155 детей, проживающих в Петрозаводске. Со временем помощь будет доступна и детям из районов республики.

В День защиты детей новый центр посетили заместитель премьер-министра правительства республики Игорь Корсаков, детский омбудсмен Геннадий Сараев, представители Минздрава, Минобраза и Минсоцзащиты республики.

"Медико-психолого-педагогическое консультирование является межведомственной и междисциплинарной услугой, в предоставлении которой задействованы специалисты сфер здравоохранения, образования, социальной защиты. Раннюю помощь детям и родителям оказывают педиатр, медицинский психолог, логопед-дефектолог, методист, социальный педагог. В каждом конкретном случае определяется форма помощи: занятия с логопедом, консультация психолога, социального педагога. Сотрудники учреждения прошли обучение в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства", – рассказала гостям главный врач Специализированного дома ребенка Елена Крищенко.

Телефоны центра ранней помощи - 89643178083 и 89643178081.

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