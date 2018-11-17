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Новости. Общество
14:16, 17 Ноября 2018
фото: Николай Смирнов

ФОТО: В Петрозаводске снова работает ярмарка – смотрим, что почем

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В Петрозаводске снова работает сельскохозяйственная ярмарка на улице Инженерной.

В этот раз ярмарка почти в два раза меньше, чем октябрьская.

Здесь мало местных сельхозпроизводителей, например, всего одна машина торгует картошкой и еще одна – капустой и морковкой. Практически нет фруктов.

Зато много рыбы, колбас, сала, солений, меда, сладостей и непродовольственных товаров. 

Можно купить то, что не в каждом магазине встретишь. Например, здесь продается запеченный в печи фазан, домашняя солонина с чесночком, свежий беломорский корюх и узбекская халва.   

Наш фотограф сходил на ярмарку и посмотрел, что почем.

Ярмарка на Инженерной будет работать всю субботу. Воскресенье – последний день.

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Комментарии

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David
2018-11-17 15:15:29
Не ужели ЭТО кто-то есть???
однозначно
2018-11-17 15:03:08
По таким ценам пусть сами жрут. Особенно позабавила слабосоленая селедка с Камчатки.
Гость
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