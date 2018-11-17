ФОТО: В Петрозаводске снова работает ярмарка – смотрим, что почем

В Петрозаводске снова работает сельскохозяйственная ярмарка на улице Инженерной.

В этот раз ярмарка почти в два раза меньше, чем октябрьская.

Здесь мало местных сельхозпроизводителей, например, всего одна машина торгует картошкой и еще одна – капустой и морковкой. Практически нет фруктов.

Зато много рыбы, колбас, сала, солений, меда, сладостей и непродовольственных товаров.

Можно купить то, что не в каждом магазине встретишь. Например, здесь продается запеченный в печи фазан, домашняя солонина с чесночком, свежий беломорский корюх и узбекская халва.

Наш фотограф сходил на ярмарку и посмотрел, что почем.

Ярмарка на Инженерной будет работать всю субботу. Воскресенье – последний день.