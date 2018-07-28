Фото: В Сумском посаде разрушается старый мост

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Жители глубинки Карелии жалуются на то, что переправа стала опасной для пешеходов.
Жители села Сумский Посад в Беломорском районе жалуются на аварийное состояние моста.
Об этом сообщает паблик Беломорск | Официальная группа.
Деревянная переправа разрушается. Перила моста падают. Под ногами пешеходов появляются опасные провалы.
Местные жители опубликовали фото старого моста в Сети.
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