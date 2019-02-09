ФОТО, ВИДЕО: В субботу утром сотрудники ГИБДД вышли в массовый рейд – проверяют водителей на алкоголь

В Петрозаводске в субботу, 9 февраля проводится массовая проверка водителей на состояние опьянения.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Рано утром сотрудники ГИБДД дежурили на кукковском кольце в районе пересечения Карельского и Комсомольского проспектов. Велась "сплошная" проверка.

Сотрудники карельской Госавтоинспекции призывают водителей отказаться от управления автотранспортом в случае употребления алкоголя. А неравнодушных граждан просят обо всех имеющихся нарушениях нетрезвыми водителями незамедлительно сообщать в полицию.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.