Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:10, 09 Февраля 2019
фото: ГИБДД Карелии

ФОТО, ВИДЕО: В субботу утром сотрудники ГИБДД вышли в массовый рейд – проверяют водителей на алкоголь

Загрузка...

В Петрозаводске в субботу, 9 февраля проводится массовая проверка водителей на состояние опьянения.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Рано утром сотрудники ГИБДД дежурили на кукковском кольце в районе пересечения Карельского и Комсомольского проспектов.  Велась "сплошная" проверка. 

Сотрудники карельской Госавтоинспекции призывают водителей отказаться от управления автотранспортом в случае употребления алкоголя. А неравнодушных граждан просят обо всех имеющихся нарушениях нетрезвыми водителями незамедлительно сообщать в полицию.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.  

Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
06.02.2019, 11:12
Госпитализированного из Суоярви блокадника выпроводили ночью из БСМП Петрозаводска на улицу
08.02.2019, 14:08
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО
05.02.2019, 09:45
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии с тремя погибшими
06.02.2019, 14:45
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику"
07.02.2019, 06:40
ФОТО: Автомобили столкнулись лоб в лоб под Петрозаводском

Аналитика

08.02.2019 14:56
Обществоведение
"Если закроется школа, село вымрет" 1
Закрытие сельских школ Карелии в условиях демографического коллапса сравнили с удалением здорового органа у тяжелобольного человека.
Бедность толкает жителей Карелии на преступления 2
08.02.2019 13:04
Депутат Рогалевич: "Парфенчикову должна быть выгодна конкуренция на выборах" 4
06.02.2019 12:42
О чем говорят люди, выбирая депутатов 4
05.02.2019 09:31
"Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!" 6
04.02.2019 15:42
Вся аналитика

Чтиво

08.02.2019 14:08
Без политики
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 6
Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
Большой проект Ковригина 1
31.01.2019 17:12
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
08.02.2019 10:43
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»