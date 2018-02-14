ФОТО: Витас в трусах – было б куда сесть

Певец своеобразно поздравил фанаток с Днем всех влюбленных.

Российский певец Витас опубликовал странный пост в социальных сетях, в котором поздравил поклонниц с Днем всех влюбленных, рассказывают российские интернет-сми.

38-летний артист опубликовал снимок, на котором он предстал в одних трусах с изображением Спанч Боба.

Витас подписал снимок одним словом: "Присаживайтесь".

Многие поклонники его творчества посчитали, что комментарий слишком пошлый и неуместный.

Подписчики на шутку кумира нулевых отреагировали с юмором. "Наверное, уже очередь выстроилась", "Спанч Боб уже не тот", "Было бы на что сесть", - писали они в комментариях.