ФОТО: Витас в трусах – было б куда сесть

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Певец своеобразно поздравил фанаток с Днем всех влюбленных.
Российский певец Витас опубликовал странный пост в социальных сетях, в котором поздравил поклонниц с Днем всех влюбленных, рассказывают российские интернет-сми.
38-летний артист опубликовал снимок, на котором он предстал в одних трусах с изображением Спанч Боба.
Витас подписал снимок одним словом: "Присаживайтесь".
Многие поклонники его творчества посчитали, что комментарий слишком пошлый и неуместный.
Подписчики на шутку кумира нулевых отреагировали с юмором. "Наверное, уже очередь выстроилась", "Спанч Боб уже не тот", "Было бы на что сесть", - писали они в комментариях.
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