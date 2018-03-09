ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии

В Сегежском районе в ДТП один человек погиб, четыре госпитализированы, сообщает УГИБДД по Карелии.

Трагедия произошла вчера около 16-00 на 10 км автодороги "Надвоицы-Полга-Валдай-Вожмозеро". По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106" при прохождении правого поворота допустил выезд на полосу встречного движения и врезался в "УАЗ".

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте аварии, четыре его пассажира - три молодых человека 17-20 лет и девушка 17 лет - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в лечебное учреждение, рассказали в карельском управлении ГИБДД.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

К ликвидации происшествия на автомобильной дороге в Сегежском районе привлекалось подразделение 18 пожарно-спасательной части поселка Надвоицы. Спасатели выложили в своей группе в соцсети фото с места ДТП.