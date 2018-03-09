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Новости. Происшествия
08:35, 09 Марта 2018

ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии

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В Сегежском районе в ДТП один человек погиб, четыре госпитализированы, сообщает УГИБДД по Карелии.

Трагедия произошла вчера около 16-00 на 10 км автодороги "Надвоицы-Полга-Валдай-Вожмозеро". По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106" при прохождении правого поворота допустил выезд на полосу встречного движения и врезался в "УАЗ".

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте аварии, четыре его пассажира - три молодых человека 17-20 лет и девушка 17 лет - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в лечебное учреждение, рассказали в карельском управлении ГИБДД.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

К ликвидации происшествия на автомобильной дороге в Сегежском районе привлекалось подразделение 18 пожарно-спасательной части поселка Надвоицы. Спасатели выложили в своей группе в соцсети фото с места ДТП.

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Комментарии

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Мудрый Вяйнямейнен
2018-03-09 15:49:07
Поддержим Российский автопром. Покупаем ВАЗыыы, где от удара в УАЗ, морду "шохи" сплющило до рулевого колеса, а двигло, собрав ноги, руки и головы, походу в багажнике лежит. Пусть крестьяне и люмпены ездят на консервных банках, бьются в у смерть, ломаются, калечатся, чем отменить баснословные поборы за растаможку иномарок.
Sam
2018-03-09 15:17:51
Я знал водилу. Постоянно бухие летали. Вот и отметили 8 марта. Второй пассажир умер в реанимации. Двое погибших.
Виталий
2018-03-09 08:55:33
Очень жаль,соболезную.....,но когда же молодёжь поймёт ,что нужно ездить не как в играх,в интернете.....,а по правилам...
2018-03-09 11:10:31
Виталий, ну водитель то 32-летний, уж не совсем молодежь то. А вот баклаха пивная рядом с пас. сиденьем настораживает...
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