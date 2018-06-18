ФОТО: Водонаева выложила снимки в одних трусах и с грязными пятками

Подписчики пожалели ее мужа.

Модель Алоена Водонаева опубликовала провокационные кадры и получила ряд замечаний, рассказывает uznayvse.ru. "Доброго воскресения! Простите, уже целую неделю фотографий "по работе" не выкладывала. Скоро мне 36! Все идет по моему плану. #ГрязныеПятки - Что поделать, люблю немного грязи в ванной", - написала в своем микроблоге Алена Водонаева и опубликовала откровенные фотографии из ванной комнаты. На снимках Алена в эротичной позе сидит на бортике ванны в одних трусиках и боксерских перчатках. Замужняя мама маленького сына демонстрирует свои длинные ноги и тонкую талию.

Однако некоторых смутили не только грязные ноги Алены, но и то, что для замужней женщины с сыном она публикует слишком откровенные фото. "Ноги уж можно было бы и зафотошопить (или хотя бы помыть), на последней фото стопа грязная", "Для ее сына похоже это норма - наблюдать за такими фото своей матери", "Бедный ваш супруг, я бы на его месте от ревности сгорела", "Какая связь между красивой фигурой и голыми сиськами и попой? Блин я не догоняю вообще", "Фигура у тебя шикарная и грудь тоже. Но это все принадлежит твоему мужу. И зачем это показывать всему миру. Тем более если у тебя подрастает сын?!" - пишут в комментариях пользователи.