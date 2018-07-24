ФОТО: "Барби" без одежды – воплощение секса (18+)

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На идеальную по ее меркам фигуру женщина потратила больше 450 тысяч долларов.
44-летняя Наннетт Хаммонд, называющая себя "живым воплощением Барби", выложила в соцсети откровенные фото, где на ней абсолютно нет одежды, сообщает RenTV.
На идеальную по ее меркам фигуру она потратила больше 450 тысяч долларов. Перевоплощение начала в 21 год, так хотелось стать похожей на любимую куклу.
Хаммонд уверяет, что сделала лишь три операции: увеличила грудь, губы и вставила виниры, чтобы сделать голливудскую улыбку.
Она регулярно ходит к косметологу и хочет выглядеть так же в 70 лет.
Поклонники назвали ее воплощением секса.
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