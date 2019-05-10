ФОТО: Женщина пострадала при столкновении автомобиля с лосем на трассе в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Сегодня ночью на 374 км федеральной автодороге "Кола" автомобиль сбил лося, пассажир получила травмы.
По сообщению Госавтоиспекции Карелии, в 00:24 26-летний водитель автомобиля "Хонда Цивик" не справился с управлением и допустил наезд на дикое животное, которое внезапно вышло на проезжую часть.
В результате происшествия телесные повреждения получила 30-летняя пассажирка автомобиля, ей была оказана медицинская помощь, уточнили в Госавтоиспекции.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.05.2019, 11:36
03.05.2019, 12:40
03.05.2019, 18:37
03.05.2019, 11:25
Аналитика
08.05.2019 15:01
Капитал
Власти Карелии внесли в региональный парламент законопроект о распределении 2,4 миллиарда рублей по отдельным отраслям, а также районам республики.
07.05.2019 10:53
06.05.2019 10:45
06.05.2019 09:54
06.05.2019 09:31
Чтиво
08.05.2019 12:28
Личное мнение
Памяти о погибших не нужны салюты и марширующие дети в военной форме.
07.05.2019 13:49
30.04.2019 14:26
30.04.2019 10:37
Медиа
09.05.2019 15:12
Комментарии