ФОТО: Женщина пострадала при столкновении автомобиля с лосем на трассе в Карелии

Сегодня ночью на 374 км федеральной автодороге "Кола" автомобиль сбил лося, пассажир получила травмы.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, в 00:24 26-летний водитель автомобиля "Хонда Цивик" не справился с управлением и допустил наезд на дикое животное, которое внезапно вышло на проезжую часть.

В результате происшествия телесные повреждения получила 30-летняя пассажирка автомобиля, ей была оказана медицинская помощь, уточнили в Госавтоиспекции.