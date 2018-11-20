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Новости. Криминал
07:25, 20 Ноября 2018

ФОТО: Житель Карелии пережил "Варфоломеевскую ночь"

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В деревне Бесовец у местного жителя в одну ночь сгорел гараж, папа оказался в предынфарктном состоянии, жену обвинили в краже, а сам он попал в ДТП.

Как рассказали в МЧС Карелии, в ночь с 17 на 18 ноября в 00.05 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в деревне Бесовец Прионежского района горит нежилая постройка. Пожарные огонь ликвидировали, но в результате пожара строение было полностью уничтожено.

По информации пресс-службы МВД Карелии, 18 ноября в 14.00 в полицию Прионежского района обратился владелец сгоревшего гаража. Он сообщил, что пожар произошел в результате поджога. Полиция начала проверку и выяснила, что в ночь с 17 на 18 ноября сгорел гараж с запчастями, который принадлежал бизнесмену, занимающемуся ремонтом машин.

Расследуется версия, что гараж мог поджечь знакомый пострадавшего бизнесмена из личной неприязни. Момент поджога попал в объектив видеокамеры, установленной на территории гаража. В настоящее время в МВД рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога.

Как сообщил "Столице на Онего" владелец сгоревшего гаража, узнав о пожаре и о том, что отцу из-за случившегося стало плохо, он выехал на место происшествия.

"Когда я подъезжал к дому, - рассказал бизнесмен, - этот знакомый-"поджигатель" бросился под мою машину, упал под колеса и лежит".

На место ДТП вызвали ГИБДД и "скорую". Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали факт наезда на пешехода. А врачи, осмотрев пострадавшего знакомого, обнаружили ссадины на ноге и отправили его домой, так как в медицинской помощи он не нуждался.

Виновник ДТП при этом стал выяснять отношения со своим знакомым, бросившимся под колеса автомобиля. В итоге завязалась драка, которую стала разнимать жена водителя.

"Этот (знакомый – прим. ред.) со своим другом-"поджигателем" телефоны потеряли и обвинили в краже мою жену. Теперь ее тоже ждет проверка в полиции", - рассказал пострадавший бизнесмен.

В результате, как сообщили в МВД Карелии, по всем фактам случившегося в ночь с 17 на 18 ноября в деревне Бесовец проводится проверка.

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