ФОТО: Жители Карелии ждали новую дорогу "Пушной-Беломорск", а получили тоненькие "заплатки"

Местные жители в ужасе от ремонта трассы "Пушной- Беломорск", на который выделено 46,2 млн. рублей.

Ремонт участков автомобильной дороги "Пушной – Беломорск" вызвал волну возмущения среди населения Беломорского района.

"Срезают квадратами и кладут новый асфальт, хотя по проекту должна быть новая дорога, деньги выделены на весь комплекс: щебень, песок и потом только асфальт. А сегодня мы видим только заплаты с толщиной асфальта в 3-4 см", - пишут наши читатели из Беломорска.

В соцсетях местные жители бурно обсуждают тему дорожных работ: "Это не ремонт - это припудрить носик", "наделали заплаток, а дыры так и останутся, вчера ехали, позор да и только!".

Жители Беломорска обратились в региональное отделение Народного фронта в Карелии с просьбой взять на контроль данную ситуацию с ремонтом дороги, который все еще идет.

Напомним, ремонт участков автомобильной дороги "Пушной – Беломорск" выполняется в соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в Беломорском муниципальном районе. Государственный контракт заключен с ООО "Кондопожское ДРСУ". Стоимость работ составляет 46,2 млн. рублей.