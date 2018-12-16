ФОТО: Жители Петрозаводска возмущены установленными в центре города "кладбищенскими оградками"

Новые ограждения, установленные в историческом центре Петрозаводска, горожане называют уродливыми.

Изменения, произошедшие недавно в благоустройстве площади Ленина, проспекта Кара Маркса и улицы Андропова, вызвали критику со стороны жителей Петрозаводска. Ограждения, установленные к Новому году в историческом центре города, не украсили, а изуродовали столицу Карелии, считают петрозаводчане.

"Сначала любители заборов изуродовали проспект Ленина оградками устойчиво ассоциируемые с кладбищем, потом из гнутого железа сделали остановки, теперь решили добавить "красоты" вот такими безумными ограждениями", - пишет на своей странице в "Вконтакте" Роман Гольцев.

Петрозаводчане не понимают, зачем администрации города понадобилось проводить такие работы по благоустройству.

"Разумного ответа вы не найдете не только в своей голове, но и любого здравого архитектора", - считает Роман Гольцев.