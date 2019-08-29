ФОТО: Живодеры в Карелии привязали собаку к дереву умирать

Возле церкви в Костомукше нашли живой "скелет" собаки, привязанный к дереву.

Пес пока находится в приюте, но учитывая его психологическое состояние, лучше всего ему найти передержку, пишет издание "64-я параллель онлайн".

"По поведению животного, видно, что собаку наказывали, передвигается он с опаской, поджимает постоянно хвост. Возможно, находилась в стеснённых условиях, в тесном вольере или в клетке – странно согнута спина. Жалко, очень жалко пса, много времени уйдёт, чтобы оттаяло его сердце, – говорит зоозащитник Константин Поляков. – Будем надеяться, что оттает. Ему сейчас очень нужен человек – добрый, понимающий, милосердный, чтобы дать бедолаге то внимание и ласку, которых он не видел с самого детства".

К Саймону приезжают в приют и кормят по часам. Витамины и необходимые лекарства есть. Но чтобы пес попытался забыть все ужасы прошлой жизни, зоозащитники ищут для него хозяина или временную передержку.

Вопросы о Саймоне можно задавать Константину Полякову, телефон: 8-921- 627-62-97.