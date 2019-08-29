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Новости. Происшествия
14:49, 29 Августа 2019

ФОТО: Живодеры в Карелии привязали собаку к дереву умирать

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Возле церкви в Костомукше нашли живой "скелет" собаки, привязанный к дереву.

Пес пока находится в приюте, но учитывая его психологическое состояние, лучше всего ему найти передержку, пишет издание "64-я параллель онлайн". 

"По поведению животного, видно, что собаку наказывали, передвигается он с опаской, поджимает постоянно хвост. Возможно, находилась в стеснённых условиях, в тесном вольере или в клетке – странно согнута спина. Жалко, очень жалко пса, много времени уйдёт, чтобы оттаяло его сердце, – говорит зоозащитник Константин Поляков. – Будем надеяться, что оттает. Ему сейчас очень нужен человек – добрый, понимающий, милосердный, чтобы дать бедолаге то внимание и ласку, которых он не видел с самого детства".

К Саймону приезжают в приют и кормят по часам. Витамины и необходимые лекарства есть. Но чтобы пес попытался забыть все ужасы прошлой жизни, зоозащитники ищут для него хозяина или временную передержку.

Вопросы о Саймоне можно задавать Константину Полякову, телефон: 8-921- 627-62-97.

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Комментарии

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кир
2019-08-29 15:10:57
Наши люди. Всегда такими были. Не все. Но, как правило. Нас боится весь мир. А мы изнутри себя не видим другими глазами. Не взаимодействуем с другими странами, когда нет войны. Плохо это или нет, не знаю.
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