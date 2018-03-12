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Новости. Общество
21:30, 12 Марта 2018

ФОТО: Звезда Instagram в "голом" платье – дешево и сексуально

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Откровеннее – только совсем без одежды.

Бриттани Реннер, 26-летняя фитнес-модель из Лос-Анджелеса, больше известна как звезда Instagram и YouТube. Ее фигура (по крайней мере, накачанная попа и тонкая талия), пожалуй, не хуже, чем у Ким Кардашьян, и подписчики с удовольствием смотрят на ее видеотренировки и любуются фотографиями в миниатюрных купальниках, сообщает Woman's Day. А вот на светские мероприятия Бриттани приглашают не так уж часто – масштаб славы еще не тот. Так что она решила: раз уж выходить в люди, нужно "надеть все лучшее сразу", чтобы наверняка обратить на себя внимание. Для Gold Room Party, которая прошла на днях в Атланте, девушка выбрала такое платье, что смогла удивить даже тех, кто привык к "голым" нарядам звезд.

Прямоугольное декольте доходило до пупка модели, открывая и грудь, и накачанный пресс. Примерно на том же уровне заканчивались два высоких разреза на юбке, давая в деталях рассмотреть и остальные части тела фитоняшки. По сложившейся традиции белья под этим платьем не было.

Три миллиона подписчиков засыпали девушку комплиментами ее фигуре и наряду. Кстати, стоит такое платье совсем недорого – всего $64 (чуть больше 3,5 тыс. рублей).

Самые яркие звезды давно поняли: "голый" наряд – беспроигрышный способ привлечь к себе внимание. Именно "голые" красотки чаще всего пополняют модные антирейтинги таблоидов, и, видимо, их эта история вполне устраивает. Однако надо отдать должное стилистам звезд первого эшелона, порой им все-таки удается неплохо одеть своих подопечных, балансируя на тонкой грани между сексапильностью и грубой пошлостью.

В числе тех, кто обожает подобные наряды, – Белла Хадид, Хайди Клум, Эль Фэннинг и даже 51-летняя Холли Берри.

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