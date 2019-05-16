ФОТОФАКТ: В Карелии поймали раненого ястреба

Птицу нашли местные жители в заброшенном магазине в Сосновке.

В группе "Подслушано в Медвежьегорске" появилась информация о находке – раненом ястребе.

"Вот такого красавца мы сегодня поймали в заброшенном магазине в Сосновке. Он ранен, ему нужна помощь. Мы его поместили в клетку. Его крыло сильно повреждено, хотелось бы его поместить в специальное учреждение, чтобы ему не дали погибнуть", – написали под постом.