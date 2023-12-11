Фотография с известнейшего архипелага в Карелии попала на выставку в космосе

На Международной космической станции открылась фотовыставка российских мастеров, в том числе работа с Валаама.

Фотовыставка «В космос русской души» впервые начала работу на борту Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

«Проект „В космос русской души“ — своеобразное послание человечеству, народам нашей страны о разделяемых нами ценностях. В экспозицию вошли 12 работ российских фотохудожников», — заявил Кононенко.

В составе экспозиции работы Владимира Копылова, («Владимирская икона Божией Матери» из проекта «Золото русской иконы»), епископа Панкратия («Саженцы» из проекта «Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии»), Александра Львова («Святая Лавра» из проекта «Русские сезоны. Свято-Троицкая Сергиева Лавра), группы „Аирпано“ („Ржевский мемориал советскому солдату“ из проекта „Память неба“), Вадима Гиппенрейтера („Сирень“), а также другие работы.

В рамках фотовыставки представлена работа Олега Кононенко „Сердце России“, посвященная Москве. Фотографии форматом 25×27 см выполнены с использованием специальной фотобумаги „Сибахром“, обеспечивающей сохранность отпечатков на протяжении многих лет. „Авторы первой космической фотоэкспозиции — как признанные мастера фотографии, так и люди разных профессий. Через свои работы они показывают уникальную природу нашего мира, характер нашей души, наполненные любовью, уважением и благоговением к своей земле и ее людям“, — подчеркнул Кононенко.

По его словам, после возвращения на Землю фотографии будут представлены на площадках центральных музеев России, а позднее — на выставочных площадках за рубежом. „Также будет создан документальный фильм о проекте и его героях, посвятивших жизнь служению национальному искусству, созданию фото-образов ‚космоса русской души‘, — добавил командир отряда космонавтов Роскосмоса.

Организаторами проекта выступили госкорпорация ‚Роскосмос‘, Российский фонд мира при участии Фонда развития искусства и фотографии имени Петра Барышникова и Центра развития искусства и фотографии ПроЛаб.