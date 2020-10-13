Французский писатель о приговоре Дмитриеву: 13 лет заключения для 64-летнего мужчины равносильны капле яда "Новичок"

Лауреат нескольких литературных премий Оливье Ролен призвал правительства западных стран поддержать осужденного исследователя сталинских репрессий из Карелии.

Одна из крупнейших французских газет Le Monde опубликовала статью писателя Оливье Ролена, посвященную уголовному делу исследователя сталинских репрессий из Карелии Юрия Дмитриева, который в сентябре нынешнего года был приговорен Верховным судом республики к 13 годам лишения свободы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Как считает Ролен, в Европе этому делу уделяют гораздо меньше внимания, чем отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, хотя, по словам французского писателя, огромный тюремный срок для 64-летнего Дмитриева равносилен капле яда "Новичок ".

Лауреат нескольких литературных премий Оливье Ролен, который сам дважды встречался с карельским исследователем сталинских репрессий в 2012 и 2013 годах, выразил возмущение тем фактом, что рассмотрение уголовного дела в Верховном суде республики проходило в закрытом режиме – без присутствия Юрия Дмитриева и его адвоката Виктора Ануфриева. Однако французский писатель обратил внимание и на то обстоятельство, что в Карелии сейчас предпринимаются попытки переписать историю Сандармоха – места массовых расстрелов советских времен, которое обнаружил Дмитриев, как это произошло ранее с Катынью.



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"Наследники Сталина сегодня утверждают, что те, кто обрел покой в этом месте в Карелии, были не жертвами террора, а советскими военнопленными, казненными во время финской оккупации в начале Второй мировой войны. Исторический ревизионизм при Путине не знает границ", – написал в своей статье Оливье Ролен.

По мнению французского писателя, правительства западных стран должны "с гордостью оказать поддержку такому храброму и честному человеку" как Юрий Дмитриев.

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.