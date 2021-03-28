Французы сняли фильм про остров Кижи в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о фильме, который сняли на острове Кижи французские телевизионщики.

Журналист Марк Де Шевени и оператор Бишанте Акала выпустили фильм по мотивам своей поездки на остров Кижи в Карелии. Об этом сообщил губернатор Артур Парфенчиков в соцсети.

"Совсем не обязательно знать французский язык, чтобы понять, о чем этот фильм. Кижи продолжают притягивать журналистов и режиссеров со всего мира. На этот раз наш остров показали на первом канале французского телевидения TF-1. Журналист Марк Де Шевени и оператор Бишанте Акала посетили остров в феврале. Признались, что в восторге от русского Севера, гармонии природы и умений человека. А еще французам понравились ржаные круассаны с пшеном и картошкой – так гости назвали наши калитки", - заявил Парфенчиков.

В феврале сообщалось, что французская съемочная группа готовит материал о деревянном зодчестве на острове Кижи.