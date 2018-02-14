Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:00, 14 Февраля 2018

ФСБ получит больше полномочий

По теме

Ростуризм узнал, где отдохнут россияне в День защитника Отечества
14.02.18 21:05
Эксперты назвали лучшие для жизни регионы в России
14.02.18 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
14.02.18 20:00
Все новости
Загрузка...

Подготовлен законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, существенно расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности.

О существовании документа стало известно из ответа прокурора Николая Винниченко на запрос председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, сообщает "Росбалт".

Согласно предлагаемым изменениям в УПК следственные органы ФСБ смогут возбуждать дела в отношении спецсубъектов: прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов "вне зависимости от категории преступлений". В настоящее время такими полномочиями наделен исключительно Следственный комитет (СК) России.

Кроме того, поправки предусматривают возможность передачи следственным органам ФСБ «для производства предварительного расследования любых уголовных дел», при этом спецслужба не должна мотивировать свое требование.

ФСБ расследовала уголовное дело главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замглавы московского управления СК Дениса Никандрова, обвиняемых в получении 500 тысяч евро за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова (Итальянец), подручного вора в законе Захара Калашова, известного как Шакро Молодой.

В компетенцию СК входит расследование уголовных дел в отношении своих сотрудников, однако в Генпрокуратуре решили передать данное дело в ведение ФСБ для соблюдения принципа объективности.

По теме

Ростуризм узнал, где отдохнут россияне в День защитника Отечества
14.02.18 21:05
Эксперты назвали лучшие для жизни регионы в России
14.02.18 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
14.02.18 20:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2018-02-14 20:52:57
Демократии , трындец. Скоро как при Сталине будет ,власть надо удерживать , а то всем олигархам и ближнему кругу конец.
Рита
2018-02-14 20:10:41
Воров и убийц как отпускали за деньги так и будут отпускать,а вот народу теперь и вовсе рот закроют....
кир
2018-02-14 18:03:31
Давно пора работать как следует.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
12.02.2018, 16:58
Предприниматели Имановы задержаны в Петрозаводске
08.02.2018, 08:20
"Где мой ребенок?!"

Аналитика

12.02.2018 14:47
Политкухня
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 1
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 2
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2018 12:21
Личное мнение
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 2
В День защитника отечества, 23 февраля, исполняется 15 лет одному из самых популярных спортивных клубов Петрозаводска "Фонтаны" им. Василия Сайкова.
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения?
12.02.2018 13:32
Красота "под ключ" 3
12.02.2018 10:37
Это очень грустно, господа 3
09.02.2018 13:12
архив чтиво

Медиа

Важная тема на сегодня: Ведущий Денис Базанков и гость программы депутат Государственной думы Валентина Пивненко обсуждают проблемы моно городов
Сегодня 17:05
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»