Фура и дорогой американский внедорожник сильно пострадали в ДТП на востоке Карелии

ДТП в Пудожском районе республики случилось в субботу, 2 декабря.

В минувшую субботу, 2 числа, пудожские пожарные выезжали по тревоге на место ДТП.



На 430 километре федеральной трассы А-119 не поделили дорогу фура и внедорожник Jeep.



Спасатели осмотрели место происшествия и отключили у машин аккумуляторы, рассказали в паблике районных спасателей. О пострадавших информации нет.







Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о жестком столкновении двух машин в Сегеже.