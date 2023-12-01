Фура и дорогой американский внедорожник сильно пострадали в ДТП на востоке Карелии

ДТП в Пудожском районе республики случилось в субботу, 2 декабря.
В минувшую субботу, 2 числа, пудожские пожарные выезжали по тревоге на место ДТП.
На 430 километре федеральной трассы А-119 не поделили дорогу фура и внедорожник Jeep.
Спасатели осмотрели место происшествия и отключили у машин аккумуляторы, рассказали в паблике районных спасателей. О пострадавших информации нет.
Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о жестком столкновении двух машин в Сегеже.
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