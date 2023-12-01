Жесткое ДТП в Сегеже зафиксировала камера видеонаблюдения

Фургон столкнулся с легковушкой днем 2 числа в городе бумажников республики.

Как сообщили в паблике «Сегежа слушает Online», 2 декабря, в 13.10, на пересечении улиц Спиридонова и Северной не поделили дорогу фургон и легковой автомобиль.



Происшествие попало в кадр одной из камер компании «Ситилинк». О пострадавших пока информации нет.



Напомним, ранее мы сообщали о том, как на трассе в Карелии в кювет вылетела фура.