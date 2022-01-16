Фура улетела в кювет со скользкой трассы в Карелии (ФОТО)

ДТП произошло на трассе в Сегежском районе.

Фото с последствиями аварии в районе отворотки на станцию Сумеречи в Сегежском районе выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Водитель фуры не удержался на скользкой трассе, автомобиль оказался в кювете, частично переговорив дорогу.

«17.01.2022 от Сегежи до Уросозеро гололед!!! В районе отворотки на Сумеречи достают фуру, организовано реверсивное движение. Будьте осторожны!» - пишут в паблике.

Ранее внедорожник в Карелии перевернулся на скользкой дороге.