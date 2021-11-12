Внедорожник в Карелии перевернулся на скользкой дороге (ФОТО)

В Пряжинском районе автомобиль улетел в кювет и перевернулся.

Авария с участием внедорожника Chevrolet Niva произошла в Пряжинском районе сегодня, 15 ноября, в 12.00. Автомобиль перевернулся на 43 километре автодороги «Петрозаводск- Суоярви», за посёлком Виллагора.

Внедорожник, двигавшийся со стороны Петрозаводска, съехал с дороги в кювет и перевернулся на крышу.

Информация о ДТП появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Как уточнили в паблике, авария обошлась без жертв.

Напомним, ранее в Карелии другой внедорожник также вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

К счастью, обошлось без жертв.