Фургон сбил мотоциклиста на трассе "Кола" в Карелии

В Медвежьегорском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и автофургона, сообщает УГИБДД по Карелии.

В субботу в 17.05 на 622 км трассы "Кола" 65-летний водитель Mercedes Benz заблаговременно не занял крайнее положение на проезжей части перед поворотом налево и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 33-летнего водителя.

В ДТП мотоциклист получил травмы.