Футболист умер на стадионе в Петрозаводске

Молодой петрозаводчанин Алексей Симашко скоропостижно скончался вечером 20 июля на стадионе «Спартак» после любительской игры в футбол.

Вечером 20 июля на стадионе «Спартак» в Петрозаводске произошла непоправимая трагедия: после любительской игры с друзьями в футбол скоропостижно скончался 38-летний житель города Алексей Симашко.

Как рассказал «Столице на Онего» футболист, тренировавшийся в этот вечер на «Спартаке», Симашко почувствовал себя плохо еще во время игры. Он внезапно упал на землю и подняться уже не смог. Приехавшая скорая более получаса пыталась реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

Факт смерти петрозаводчанина на стадионе нашему изданию подтвердили в карельском Следкоме. Здесь сообщили, что поскольку смерть мужчины не криминальная, проверку по факту случившегося ведомство проводить не будет.

В республиканском Центре спортивной подготовки, в структуру которого входит стадион «Спартак», прежде всего, выразили большое сожаление по поводу произошедшей трагедии. По информации сотрудника Центра, внезапно скончавшийся мужчина был футболистом-любителем, которые вечером арендуют помещения на стадионе, чтобы поиграть в любимый ими футбол. Наш собеседник считает, что причиной смерти мужчины, вероятно, послужили проблемы с сердцем: у него мог оторваться тромб. Однако подлинную причину смерти установит обязательная в таких случаях судебно-медицинская экспертиза.