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Галина Гореликова: Предложение парламента Карелии об учете результатов чемпионата Worldskills при поступлении в вузы поддержано на федеральном уровне

Новости. Общество
12:58, 05 Февраля 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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Дополнительные баллы за победу в чемпионате профессионального мастерства Worldskills будут начисляться абитуриентам при поступлении в вузы.

Это следует из ответа замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева, который поступил в Законодательное собрание Карелии.

Напомним, ранее председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова неоднократно выступала за учет побед в профессиональном международном конкурсе Worldskills при поступлении в высшие учебные заведения страны. В мае 2020 года Заксобрание Карелии обратилось с таким предложением к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

Как отмечается в документе, законодательством урегулирован вопрос начисления дополнительных баллов при поступлении в вузы победителями и призерам и соревнований по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills.

Галина Гореликова уверена, что это послужат хорошим бонусом к итоговым баллам при поступлении в высшие учебные заведения страны. Особенно актуально, что в региональном чемпионате Worldskills уже есть компетенции, которые ориентированы на бренд Карелии. Например, компетенция "Вальщик леса", которая успешно развивается на базе Лесотехнического техникума. Также Петрозаводский педагогический колледж и Петрозаводский базовый медицинский  колледж участвуют в развитии компетенции "Медицинский и социальный уход", "Преподавание в младших классах" и "Дошкольное воспитание". 2020 год стал весьма результативным для участников соревнований, несмотря на пандемию.  Вся деятельность плодотворно сказывается на развитии практических навыков.

"Наше предложение поддержано на федеральном уровне. Это еще одно важное дополнение в законодательство, которое направлено на решение проблемы кадрового дефицита и выработку дополнительной мотивацией для поступления в вузы", – отметила Галина Гореликова.

Напомним, что под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по семи блокам профессий: сфера услуг, производство и инженерные технологии, ИКТ, строительные технологии, транспорт и логистика, образование.

 

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