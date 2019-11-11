Гараж с автомобилем сгорели в Карелии

Пожар произошел 9 ноября в Пряжинском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 13.32 в Пряже на ул. Заречной произошел пожар в частном гараже.

В результате гараж на площади 24 кв м и находившийся в нем автомобиль ВАЗ сгорели.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее огонь уничтожил гараж и автомобиль в Пудожском районе.