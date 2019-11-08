Огонь уничтожил гараж и автомобиль в Карелии

Пожар произошел ночью 8 ноября в Пудожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.33 пожарно-спасательные подразделенияпривлекались для ликвидации пожара в частном гараже в п. Рагнукса на ул. Лесной. В 3.20 пожар ликвидирован.



Гараж площадью 24 кв м и находившийся внутри автомобиль ВАЗ сгорели.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее гараж сгорел вместе с автомобилем на окраине Петрозаводска.