Гаражи вспыхнули в приморском городе Карелии

Пожарные потушили несколько горящих гаражей и автомобиль «Москвич» в Кеми.
Утром первого декабря пожарные Кемского района привлекались для тушения гаражей в районном центре, на улице Береговая. Сигнал о пожаре поступил в 9.54 утра. Об этом сообщили
К моменту прибытия пожарных несколько гаражей уже горели открытым пламенем. Пожар угрожал перекинуться на соседние строения, и к его тушению приступили 13 человек на 4 единицах техники.
Спасателям удалось ликвидировать пожар. Впрочем, огонь успел повредить четыре гаражных бокса на площади 66 кв.метров, частично еще два гаражных бокса, а также автомобиль «Москвич» и мотобуксировщик.
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