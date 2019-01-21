Гарик Харламов стал жертвой интернет-мошенников

Новой жертвой виртуальных мошенников стал 37-летний Гарик Харламов.

Резидент Comedy Club рассказал, что в Instagram появилась страница, на которой разыгрывают "приз от Гарика Харламова". Некие лица предлагают от его имени перейти по ссылке и пройти опрос. Самым удачливым обещают денежное вознаграждение.

Комик предупредил подписчиков, чтобы не верили преступникам, пишет Сosmopolitan.

"Очередные мошенники пытаются заработать денег на моем имени! Не ведитесь! Это обман!", – написал Харламов.



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