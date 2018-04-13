Газета "Петрозаводск", герб города и банк "Онего"

В преддверии юбилея Петросовета депутат Галина Васильева вспоминает, как работал городской представительный орган четверть века назад.

В это время происходило много знаменательных для города событий. Так, в конце 1990 года в депутатском корпусе активно обсуждался проект создания городской ежемесячной газеты "Петрозаводск". Для карельской столицы это был инновационный проект. Знакомил депутатов с ходом подготовки и завершения работы по проекту руководитель инициативной группы депутат и журналист Евгений Давыдов, а первым редактором газеты стал журналист Юрий Шлейкин. В начале 1991 года вышел первый номер газеты.

В 1991 году на одной их первых сессий 21 созыва Петрозаводского городского Совета народных депутатов утверждался новый герб города Петрозаводска. В 2001 году на сессии 24 созыва утверждался флаг Петрозаводска. А вот официального гимна у города до сих пор нет. Объявленный в 2001 году конкурс к 300-летию города не дал положительного результата.

В 1993 году на сессии 22 созыва обсуждался вопрос создания муниципального банка "Онего", который должен был обслуживать местные органы власти и местные муниципальные предприятия. Первым руководителем банка стал депутат Сергей Савинский.

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