Газоны на набережной Петрозаводска обновили перед Днем города

В преддверии Дня города газоны на набережной засыпали землей и посадили новую траву.

Об этом рассказал глава столицы Карелии Владимир Любарский на своей старице в соцсети.

«Онежская набережная — это лицо Петрозаводска. Место, куда жители ходят на свидания, гуляют с детьми, занимаются спортом и — отмечают городские праздники. Основные мероприятия наступающего Дня города тоже будут проходить на набережной. Ее вид волнует всех, кому не безразличен Петрозаводск. Не раз обращал внимание на истоптанные газоны. Не понимаю зачем идти по траве, когда способов её обойти — множество: мощеных дорожек хватает. В преддверии главного городского праздника мы засыпали землей газоны и посадили новую траву. Думаю, для тех, кто ценит внешний вид набережной, это хорошая новость. Ну, а любителей сократить время в пути на сотые доли секунды ждет испачканная землей обувь. Не обессудьте», — пишет мэр города.

Ранее сообщалось, спонсоры покрасили скульптуру-фонтан на набережной Петрозаводска к Дню города.