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Спонсоры покрасили скульптуру-фонтан на набережной Петрозаводска к Дню города

Новости. Общество
16:31, 16 Июня 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о подготовке к Дню города.

Мэр напомнил, что до Дня города осталось чуть больше недели. Петрозаводск активно готовится к своему 319-летию, пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Для этого мы сосредотачиваем все средства и силы. Как и в преддверии Дня Победы центральную часть города мы разделили на зоны, за которыми закрепили ответственных из числа руководителей структурных подразделений мэрии. Коллеги осматривают вверенные им сектора, передают дефектные ведомости исполнителям для устранения обнаруженных замечаний», — сообщил глава города.

По словам Любарского, большую помощь городу оказывает бизнес. Один из таких примеров –поддержка ООО «Свой дом».

«Эта компания безвозмездно покрасила скульптуру-фонтан „Рождение Петрозаводска“. Композиция приобрела совершенно другой вид. А сегодня в районе „Рыбаков“ идет замена опалубки. Небезопасные элементы и гранитные камни демонтированы, сделано новое армирование и заливка бетоном. Самая сложная была зона для принятия решения: был велик соблазн оставить как есть. Но вот посоветовались с коллегами и определились. Благодарю ООО „Свой дом“ за ответственное отношение к городу и помощь при подготовке к празднику», — пишет Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, Петрозаводск встретит День города с группой «Банд’Эрос» под «Алыми парусами».

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