Гендиректора фирмы в Карелии будут судить за незаконную рубку леса

Уголовное дело о незаконной рубке леса направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Гендиректора лесозаготовительного предприятия обвиняют в совершении незаконных рубок на территории Медвежьегорского района и незаконной продаже древесины.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2014 по 2017 год на территории Чебинского участкового лесничества, зная, что рубка леса запрещена, поручал подрядным организациям вырубать деревья.

Лесному фонду причинен ущерб на сумму 1,09 млн рублей.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее "черного" лесоруба из Карелии осудили.