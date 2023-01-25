Гендиректора турфирмы в Карелии наказали штрафом за растрату полумиллиона рублей

Руководителя турфирмы в Медвежьегорском районе Карелии приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей за растрату полумиллиона.
Медвежьегорский районный суд признал виновным в растрате генерального директора турфирмы в Медвежьегорском районе.
Установлено, что руководитель частной фирмы, которая занимается размещением туристов, получил в районной администрации грант в 500 тысяч рублей.
Деньги ему выделили в рамках госпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Гендиректор присвоил деньги себе и потратил на собственные нужды. Его наказали штрафом в 40 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.
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