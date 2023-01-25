Гендиректора турфирмы в Карелии наказали штрафом за растрату полумиллиона рублей

Руководителя турфирмы в Медвежьегорском районе Карелии приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей за растрату полумиллиона.

Медвежьегорский районный суд признал виновным в растрате генерального директора турфирмы в Медвежьегорском районе.

Установлено, что руководитель частной фирмы, которая занимается размещением туристов, получил в районной администрации грант в 500 тысяч рублей.



Деньги ему выделили в рамках госпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства.



Гендиректор присвоил деньги себе и потратил на собственные нужды. Его наказали штрафом в 40 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.



