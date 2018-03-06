Гендиректор АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" Юрий Азаров поздравил женщин с 8 марта.

"От имени мужчин АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" сердечно поздравляю наших любимых женщин - сотрудниц предприятия - с чудесным весенним праздником – 8 Марта!

В этот день мы признаемся, что восхищаемся не только вашими высокими профессиональными качествами, но и воздаем должное вашей красоте, умению окружать нас добротой, создавать хорошее настроение и атмосферу уюта в доме.

Женщина остается для нас источником жизненной энергии, коллегой, способной поддержать в любую, самую трудную минуту.

В канун 8 марта желаю вам и всем женщинам Карелии крепкого здоровья, радости, поддержки со стороны близких и друзей, счастья и благополучия!" - говорится в поздравлении Юрия Азарова.