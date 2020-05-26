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Геннадий Боднарчук: "Помощь волонтеров по-прежнему востребована"

Новости. Общество
15:00, 27 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Председатель Петросовета, секретарь Петрозаводского отделения "Единой России" Геннадий Боднарчук рассказал о работе волонтеров в период пандемии.

По словам спикера Петросовета, с первых дней введения режима самоизоляции на телефоны регионального отделения партии "Единая Россия" начали поступать звонки от неравнодушных граждан, которые предложили свою безвозмездную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На уровне республики был создан волонтерский штаб "Единой России", оказывающий помощь нуждающимся во всех районах. А на базе местного партийного отделения в Петрозаводске создали волонтерский центр, объединивший людей разных возрастов и профессий.

"Волонтеры оказывают поддержку в доставке продуктов и жизненно необходимых лекарств пожилым людям, инвалидам и ветеранам, при необходимости проводят юридические и психологические консультации. При их непосредственном участии была организована доставка до дома продуктовых пакетов семьям школьников, которые получают льготное питание. Не все из ребят и родителей смогли самостоятельно забрать тяжелые пакеты с продуктами из своего учебного заведения. На помощь пришли наши добровольцы, активные горожане, которые с соблюдением всех мер предосторожности развезли наборы по квартирам", - рассказал Геннадий Боднарчук.

Как отметил председатель Петросовета, помощь волонтеров по-прежнему востребована – ежедневно добровольцами обрабатывается до 20 заявок от горожан.

"Сегодня с уверенностью можно сказать, что хорошо отлаженная работа волонтерского центра является ярким и наглядным примером сплоченности самых разных людей, движимых благой целью. Поддержка общественных инициатив, прямое взаимодействие жителей города и органов муниципальной власти всегда приносит положительные результаты", - уверен секретарь Петрозаводского отделения "Единой России".

Подробнее о волонтерском движении и важной роли общественной инициативы для города читайте в интервью с Геннадием Боднарчуком.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-05-27 15:36:51
А что , :) Гена до сих пор ещё с нами ????))))
елпидифор
2020-05-27 15:31:19
А чем лично предприниматель Боднарчук помог бедствующим?
Гость
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