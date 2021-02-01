ГЭС ПАО "ТГК-1" в Карелии в 2020 году выработали рекордное за несколько лет количество электроэнергии

По итогам 2020 года выработка электроэнергии на трех каскадах гидроэлектростанций филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" значительно превысила средние показатели за последние восемь лет.

По сравнению с аналогичным показателем 2019 года выработка выросла на 21,6 % и составила 2,9 млрд кВт•ч.

"Рекордные показатели по выработке электроэнергии связаны с высокой водностью прошедшего года, а также готовностью оборудования ГЭС к несению нагрузок и пропуска паводка, которую обеспечили работники филиала", — отметил главный инженер филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин.

Электроэнергия, произведенная на гидроэлектростанциях, является экологически чистой и генерируется с использованием естественного источника.