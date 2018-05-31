ГИБДД ищет пешехода, из-за которого упал мотоциклист в центре Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска просит помощи в установлении личности пешехода, из-за которого произошло ДТП с мотоциклистом.

Напомним, 22 мая в 10.44 на перекрестке пр.Ленина - ул.Дзержинского водитель мотоцикла Honda при возникновении опасности в виде пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, применил экстренное торможение и опрокинул мотоцикл на бок.

В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Пешеход с места происшествия ушел.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит оказать содействие в установлении личности пешехода. Всех, кто располагает информацией о личности данного пешехода, просят позвонить по телефонам: 715-900 (дежурная часть ГИБДД) и 715-932 (дознание).