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Новости. Общество
10:26, 02 Марта 2019
фото: pixabay.com

ГИБДД Карелии предлагает горожанам написать стихотворение с рифмой "пешеход-вездеход"

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Госавтоинспекция республики призывает жителей Карелии принять участие в творческом проекте и поиграть в буриме.

С 27 февраля по 30 апреля в республике проходит информационно-пропагандистская кампания #PROпешеходов,  сообщает паблик Госавтоинспекции в соцсети "Вконтакте".

ГИБДД приглашает к участию в творческом ВК-проекте  всех желающих, "кто своим примером готов поддержать безопасность на дорогах". 

Инспекторы предлагают сыграть в литературную игру буриме по тематике безопасности пешеходов. Согласно ее условиям, участникам необходимо сочинить стихотворение с рифмой "пешеход-вездеход".

"Заданные слова (их можно склонять, но обязательно сохранить рифму) разместите в конце строк создаваемого стихотворения. 
Стихотворение должно быть осмысленным, призывать к внимательности на дороге, правильным и безопасным действиям. Допускается иронический и юмористический стиль", - сообщают в ГИБДД.

Работы на конкурс можно оставлять в комментариях к посту в паблике Госавтоинспекции.  ГИБДД обещает призы самым активным участникам. Итоги игры будут подведены 6 марта. 

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Комментарии

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goo
2019-03-02 11:12:00
Пешеход-вездеход шел к подъезду в декабре
Вся площадка детская, ведрами заставлена.
Задавили его задом в темном дворе...
а ДТППТЗ-шник пишет, что варежка раззявлена!
Гость
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