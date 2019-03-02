ГИБДД Карелии предлагает горожанам написать стихотворение с рифмой "пешеход-вездеход"
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Госавтоинспекция республики призывает жителей Карелии принять участие в творческом проекте и поиграть в буриме.
С 27 февраля по 30 апреля в республике проходит информационно-пропагандистская кампания #PROпешеходов, сообщает паблик Госавтоинспекции в соцсети "Вконтакте".
ГИБДД приглашает к участию в творческом ВК-проекте всех желающих, "кто своим примером готов поддержать безопасность на дорогах".
Инспекторы предлагают сыграть в литературную игру буриме по тематике безопасности пешеходов. Согласно ее условиям, участникам необходимо сочинить стихотворение с рифмой "пешеход-вездеход".
"Заданные слова (их можно склонять, но обязательно сохранить рифму) разместите в конце строк создаваемого стихотворения.
Стихотворение должно быть осмысленным, призывать к внимательности на дороге, правильным и безопасным действиям. Допускается иронический и юмористический стиль", - сообщают в ГИБДД.
Работы на конкурс можно оставлять в комментариях к посту в паблике Госавтоинспекции. ГИБДД обещает призы самым активным участникам. Итоги игры будут подведены 6 марта.
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