ГИБДД Карелии предлагает горожанам написать стихотворение с рифмой "пешеход-вездеход"

Госавтоинспекция республики призывает жителей Карелии принять участие в творческом проекте и поиграть в буриме.

С 27 февраля по 30 апреля в республике проходит информационно-пропагандистская кампания #PROпешеходов, сообщает паблик Госавтоинспекции в соцсети "Вконтакте".

ГИБДД приглашает к участию в творческом ВК-проекте всех желающих, "кто своим примером готов поддержать безопасность на дорогах".

Инспекторы предлагают сыграть в литературную игру буриме по тематике безопасности пешеходов. Согласно ее условиям, участникам необходимо сочинить стихотворение с рифмой "пешеход-вездеход".

"Заданные слова (их можно склонять, но обязательно сохранить рифму) разместите в конце строк создаваемого стихотворения.

Стихотворение должно быть осмысленным, призывать к внимательности на дороге, правильным и безопасным действиям. Допускается иронический и юмористический стиль", - сообщают в ГИБДД.

Работы на конкурс можно оставлять в комментариях к посту в паблике Госавтоинспекции. ГИБДД обещает призы самым активным участникам. Итоги игры будут подведены 6 марта.