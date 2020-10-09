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ГИБДД Карелии предупредила водителей об установке еще одной камеры под Петрозаводском

Новости. Общество
08:55, 10 Октября 2020
фото: © Упрдор "Кола"
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На автодороге Кола - Подъезд к Петрозаводску появилась новая камера, определяющая скорость движения автомобилей.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, с 9 октября в режиме фиксации средней скорости движения транспортного средства заработала камера на участке с 3 по 7 км автодороги Кола - Подъезд к Петрозаводску (от родника до поворота на кладбище).

Автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим.

По информации ГИБДД Карелии, с начала года на дорогах республики посредством приборов фотовидеофиксации установлено свыше 328 тысяч административных нарушений ПДД.

Ранее на федеральной автотрассе в Карелии была организована зона контроля скоростного режима протяженностью пять километров.

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