ГИБДД Карелии предупредила водителей об установке еще одной камеры под Петрозаводском

На автодороге Кола - Подъезд к Петрозаводску появилась новая камера, определяющая скорость движения автомобилей.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, с 9 октября в режиме фиксации средней скорости движения транспортного средства заработала камера на участке с 3 по 7 км автодороги Кола - Подъезд к Петрозаводску (от родника до поворота на кладбище).

Автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим.

По информации ГИБДД Карелии, с начала года на дорогах республики посредством приборов фотовидеофиксации установлено свыше 328 тысяч административных нарушений ПДД.

Ранее на федеральной автотрассе в Карелии была организована зона контроля скоростного режима протяженностью пять километров.