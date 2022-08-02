ГИБДД Карелии проведет спецрейды для любителей выезжать на встречную полосу

Два дня в Карелии сотрудники ГИБДД будут проводить спецрейды, контролируя выезды на встречную полосу.

Как сообщили в ведомстве, 8 и 9 августа сотрудники Госавтоинспекции проведут специальные рейды по пресечению нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.

За 7 месяцев на дорогах Карелии инспекторы ДПС привлекли к ответственности более 2000 водителей, которые нарушили правила обгона.

Госавтоинспекция напоминает, обгон с выездом на полосу встречного движения является опасным маневром, выполнение которого в нарушение требований ПДД может стать причиной дорожной аварии.