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ГИБДД Карелии возьмет под наблюдение пешеходов

Новости. Общество
13:14, 23 Июня 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
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В республике с 22 по 26 июня 2020 года будет проходить информационно-пропагандистское мероприятие "Пешеходы Карелии", сообщили в республиканском ведомстве.

С начала текущего года в 54 наездах на пешеходов 2 человека погибли и 53 получили травмы, фактически каждое четвертое ДТП происходит с участием пешехода. По вине пешеходов зафиксирована 21 дорожная авария, а водители стали виновниками 41 автонаезда.

На дорогах республики произошло 23 дорожных аварий, в результате которых 23 детей были травмированы. В сравнении с прошлым годом общее число пострадавших юных участников движения уменьшилось более чем на 40%. 9 детей из числа пострадавших являлись пешеходами, 6 из них пострадали на улицах Петрозаводска.

Автоинспекторы пресекли 849 нарушений водителями автотранспорта, нарушившими правила проезда пешеходного перехода.

Пешеходы допустили 5243 нарушений правил дорожного движения, в том числе 351 пешеход двигались за городом на неосвещенном участке дороги в тёмное время суток без световозвращающих элементов.

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