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ГИБДД начала массовые проверки двухколесного транспорта на улицах Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
12:54, 17 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
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Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проводят массовые рейды по профилактике нарушений ПДД мотоциклистами и велосипедистами.

У водителей мотоциклов проверяют водительские и регистрационные документы.

Велосипедистов обязывают спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходным переходам. Инспекторы объясняют им, к чему приводит невыполнение данного требования.

Кроме того, Госавтоинспекция обратилась к родителям несовершеннолетних велосипедистов  с просьбой разъяснять им требования Правил дорожного движения прежде, чем разрешить детям самостоятельные поездки по городу.

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Комментарии

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udo
2021-04-17 13:50:02
Не поможет. Неповиновение законам и правилам - главное отличие наших людей от остального мира. Потому такие сильные и непобедимые.
Саныч
2021-04-17 13:30:48
Операция "Гром". Пока не грянет, гаишник не перекрестится. Фигле, работа такая.
врунофф
2021-04-17 13:22:46
Пожарные пусть проверят подъезды. Там лисапед на лисапеде пристегнут. Ждут человеческих жертв, когда навальнята в очередной раз подъезд подожгут, а людям в окна прыгать придется, ибо пути отхода лисапедами и колясками заблокированы.
Гость
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