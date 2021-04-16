ГИБДД начала массовые проверки двухколесного транспорта на улицах Петрозаводска (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проводят массовые рейды по профилактике нарушений ПДД мотоциклистами и велосипедистами.

У водителей мотоциклов проверяют водительские и регистрационные документы.

Велосипедистов обязывают спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходным переходам. Инспекторы объясняют им, к чему приводит невыполнение данного требования.

Кроме того, Госавтоинспекция обратилась к родителям несовершеннолетних велосипедистов с просьбой разъяснять им требования Правил дорожного движения прежде, чем разрешить детям самостоятельные поездки по городу.